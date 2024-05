Napoli - intesa di massima con Conte | De Laurentiis accelera – SKY

Nicolò Schira sulla trattativa ripresa tra De Laurentiis e Antonio Conte. Il mister si avvicina sempre di più alla panchina del Napoli. Il presidente per il momento ha offerto un contratto fino al 2027 a 6,5 a stagione più due di bonus in caso di qualificazione in Champions.

Massimo Ugolini sulla scelta di De Laurentiis di spingere per Conte. Il presidente del Napoli non vuole più aspettare e punta tutto su un allenatore che sa gestire piazze calde come quella di Napoli. Il gradimento popolare è tutto per Conte Le parole di Ugolini: «Il gradimento popolare è tutto per Conte.

