Napoli - il punto sulla panchina | Gasperini più lontan - è corsa a tre

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2024) Con ogni probabilità non sarà Gian Pieroil prossimo allenatore del. Il tecnico dell’Atalanta è stato protagonista della storica vittoria in Europa League contro il Leverkusen e continua a confermarsi uno dei migliori allenatori italiani in circolazione. Nella serata di ieri è andato in scena un incontro con la dirigenza dell’Atalanta per programmare il futuro e sono state gettate le basi per la prossima stagione. Il tecnico ha chiesto garanzie sotto l’aspetto tecnico: dalla conferma della maggior parte dei big all’arrivo di calciatori di esperienza per competere in Champions League. Le parti sono vicine all’accordo e la fumata bianca sembra molto probabile. Foto di Martin Meissner / AnsaLe soluzioni per ilSfuma, dunque, uno dei principali obiettivi per ladel. Il presidente De Laurentiis, così, torna alla carica per Antonio Conte. Il numero uno azzurro è pronto ad un sacrificio per convincere l’ex Ct della Nazionale e avrebbe messo sul piatto un contratto economicamente importante.