Napoli-Gasperini - arriva l’annuncio | scatta il piano di De Laurentiis

(Di sabato 25 maggio 2024)su: Depronto all’azione per chiudere immediatamente la questione allenatore. Aurelio Deè ancora alla ricerca del prossimo allenatore del. Dopo averne cambiati tre in una singola stagione, senza contare l’addio di Spalletti e l’entrata in scena di Rudi Garcia precedentemente, la dirigenza partenopea è pronta a puntare tutto sul nuovo allenatore che dovrà essere la chiave per il ritorno delsu palcoscenici di alto livello. Gli azzurri hanno bisogno di una figura carismatica che possa lasciar trasparire fiducia oltre che svolgere un lavoro degno del club che andrà a rappresentare. I candidati rimangono gli stessi: Pioli che sarà libero di andare dove vuole, Conte alla ricerca di una nuova squadra,alle prese con il rinnovo ed Italiano che è in orbita Bologna. Gian Piero, dopo la vittoria dell’Europa League, secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, avrebbe preso una decisione sul suo futuro.