Napoli-Conte mai cosi vicini | la rivelazione di Sky - spunta un retroscena

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 25 maggio 2024) Accelerata per Antonio: lui emai stati così, arriva ladi Sky Sport a sorpresa. Antonio, secondo quanto riportato da Sky Sport, sembrerebbe essere sempre più vicino al. Nelle ultime ore Gian Piero Gasperini ha avuto un incontro con il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi per definire il proprio futuro: il suo contratto con la squadra bergamasca scadrà il 30 giugno 2025. Il profilo del neo-vincitore dell’Europa League è tra i più apprezzati da parte della dirigenza azzurra, pronta ad affidargli le chiavi della panchina del. Nonostante il forte interesse, Gasperini avrebbe optato per la permanenza in Lombardia per dare continuità ad un progetto che vuole affermarsi anche in Italia oltre che in Europa. Stefano Pioli, stasera alle 20:45 contro la Salernitana, sarà seduto per l’ultima volta sulla panchina del Milan da allenatore. L’ex mister della Fiorentina si è accordato con il club rossonero sulla buonuscita e pertanto sarà svincolato da qualsiasi obbligo alla fine dell’attuale stagione.