Napoli-Conte - De Laurentiis accelera – La Gazzetta dello Sport

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 25 maggio 2024) Secondo la, Aurelio Deavrebbe riallacciato i contatti con Antonioper affidargli la panchina deldopo il mancato accordo con Gasperini.. Aurelio Desembrerebbe aver abbandonato la pista che porta a Gian Piero Gasperini per la panchina del. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della, il presidente azzurro avrebbe riallacciato i contatti con Antonioper affidargli la guida tecnica del club partenopeo. Gasperini, infatti, sarebbe sempre più vicino alla permanenza all’Atalanta dopo il summit con Percassi, nel quale sarebbero emerse prospettive convincenti per il prosieguo del rapporto a Bergamo. Un’eventualità che avrebbe spinto Dea virare nuovamente su. Ecco quanto scrive la: “La novità di ieri: Antonionon è più il sogno proibito. Era la prima scelta di Dee Manna e lo era già a novembre, quando il presidente lo chiamò per affidargli le redini dopo Rudi Garcia.