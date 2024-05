Napoli - colpo Conte | accordo raggiunto per ingaggio record – Radio Marte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 25 maggio 2024) Secondo, ilavrebbel’con Antonio, pronto a firmare un contrattoda 7 milioni più bonus. L’annuncio atteso per lunedì odì. Ilavrebbe finalmente individuato il nuovo allenatore per la prossima stagione. Secondo quanto rivelato da Pasquale Tina, inviato dia Castel Volturno, il club partenopeo avrebbeuncon Antonioper un. “Ilè tornato a trattare con decisione Antonio, trovando un“, ha dichiarato Tina nel corso della trasmissione ‘Sport Show’. Dopo il mancato approdo di Gian Piero Gasperini, destinato a restare all’Atalanta, gli azzurri avrebbero puntato tutto sul tecnico salentino.L’investimento per assicurarsisarebbe notevole, ma giustificato dalla volontà di dare una scossa importante all’ambiente: “Mi dicono che avrebbe unper 7 milioni più bonus, una cifra che Aurelio De Laurentiis non ha mai dato a nessun allenatore“.