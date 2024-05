Napoli - Antonio Conte ha detto sì | trovata l’intesa economica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Sono ore decisive per il futuro della panchina del. Secondo quanto riportato da Sky Sport la trattativa in corso tra l'Atalanta e Gasperini, l'incertezza sulla decisione che prenderà l'allenatore, i tempi stessi della trattativa, hanno indotto ila intensificare i contatti con. Le parti nelle ultime ore avrebbero trovato un'intesa di massima anche sotto l'aspetto economico, ostacolo alla trattativa qualche settimana fa. Sarà De Laurentiis a decidere, nelle prossime ore. Gasperini avrebbe deciso di restare a Bergamo, mentre, secondo quanto raccontato, avrebbe fatto passi in avanti per ridurre la forbicetra domanda e offerta relative all'ingaggio: ADL non ha mai fatto calare nel proprio indice di gradimento la voglia di arrivare all'allenatore leccese, ecco perché – al netto della corte a Gasp – l'ex Tottenham rappresenta una pista caldissima e mai abbandonata.