Napoli - addio Di Lorenzo | servono 20 milion - partiti contatti con un club

(Di sabato 25 maggio 2024) Diha chiesto la cessione: undi Serie A è pronto ad affondare il colpo per assicurarselo e vincere la concorrenza. Giovanni Die ilsono destinati alla separazione: secondo le ultime indiscrezioni, il capitano degli azzurri avrebbe chiesto la cessione. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha aperto alla possibilità ed è pronto a sistemare il terzino destro in un’altra squadra. La stagione di Di, come tutti gli altri calciatori dei partenopei, è stata davvero negativa e distante di gran lunga rispetto a quella disputata lo scorso anno. Il calciatore vorrebbe provare una nuova esperienza per recuperare le giuste energie fisiche e mentali dopo un anno molto complicato. Su di lui ci sono alcunidi Serie A e l’Atletico Madrid. Il calciatore, dunque, potrebbe lasciare il capoluogo campano dopo 5 anni in cui è riuscito a vincere una Coppa Italia con Gennaro Gattuso nella stagione 2019/20 e uno Scudetto con Luciano Spalletti nella stagione 2022/23.