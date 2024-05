Nadal | Mi sento meglio - potrebbe non essere il mio ultimo Roland Garros

(Di sabato 25 maggio 2024) “La concorrenza mi dice che una settimana e mezza fa a Roma ho fatto un disastro. Ora miin tutto, anche fisicamente. Continuo a pensare che ci siano ottime possibilità che questo sarà il mio, è vero, maanche nonl’. Ora non sono in grado di dirlo. Sarà una decisione che prenderò quando entrerò in campo. Il mio corpo si sta evolvendo bene,di quanto mi aspettassi un mese e mezzo fa. Non mi sto allenando con troppi dolori. i sono buone probabilità che questo sarà il mio, ma non forzare una decisione che non ho ancora preso. Sono stato sfortunato con il tabellone, ma darò tutto contro Zverev”, queste le parole di Rafael, a poche ore dall’esordio nelcontro Zverev. SportFace. .

Marc Marquez, pilota del team Gresini, parla alla vigilia del Gran Premio di Francia, che avrà luogo sul circuito di Le Mans: “Sono appena arrivato in Ducati, in una situazione molto speciale e ora passo dopo passo mi sento meglio in pista, più forte, più sicuro e questo era il mio obiettivo per quest’anno. sportface

È previsto domani l’esordio dello spagnolo Carlos Alcaraz nell’edizione 2024 del Roland Garros. Il n.3 del mondo tornerà in campo, dopo aver affrontato una stagione sulla terra rossa a dir poco problematica. L’infiammazione al braccio destro l’ha costretto a non disputare i tornei di Montecarlo, Barcellona e Roma, affrontando non certo al meglio delle proprie possibilità il Masters1000 di Madrid. oasport

