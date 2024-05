Mutui | tasso medio fisso sceso al 3,69% a marzo - variabile sopra il 4%

Mutui, Fabi: tasso medio fisso sceso al 3,69% a marzo, variabile sopra il 4% - mutui, Fabi: tasso medio fisso sceso al 3,69% a marzo, variabile sopra il 4% - I tassi sul credito al consumo sono scesi a una media dell’8,93%, dopo picchi superiori al 14%: un’auto da 25mila euro comprata a rate, con un finanziamento di 10 anni, costa 10mila euro in meno ... msn

Bonus Mutuo 2024, un aiuto cospicuo ma non per tutti: solo questi acquirenti possono richiederlo, come variano gli importi - Bonus Mutuo 2024, un aiuto cospicuo ma non per tutti: solo questi acquirenti possono richiederlo, come variano gli importi - Il bonus mutuo è la novità del 2024 che aiuta a comprare casa, ma non è per tutti: soltanto alcuni acquirenti potranno averne accesso. designmag

Casa, con il caro mutui 6 acquisti su 10 sono fatti in contanti (e chi non li ha non compra) - Casa, con il caro mutui 6 acquisti su 10 sono fatti in contanti (e chi non li ha non compra) - Il report dell’Agenzia delle Entrate e dell’Abi: nel 2023 solo poco più di 40 transazioni su 100 sono avvenute con il ricorso al finanziamento, mentre di solito la quota supera la metà. Prezzi in rial ... corriere