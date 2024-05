Mutui - tassi fisso e variabile oggi | andamento e previsioni

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Negli ultimi mesi, le banche hanno iniziato una progressiva riduzione deipraticati alle famiglie con il tasso medioche è sceso al 3,69% a marzo scorso. La riduzione è stata meno accentuata suia tassocon la media stabile sopra il 4%. E' quanto rileva la Fabi in un'analisi. Isuisono scesi a una media del 3,69%, rispetto a livelli medi superiori al 5% del 2023: una riduzione che comporta, nel caso di un prestito immobiliare di 25 anni da 200.000 euro, un risparmio complessivo di 54.000 euro (-14,9%). Isul credito al consumo sono scesi a una media dell'8,93%, dopo picchi superiori al 14%: vuol dire che un'automobile da 25.000 euro comprata interamente a rate, con un finanziamento di 10 anni, costa 10.000 euro in meno (-20,7%); mentre per una lavatrice da 750 euro, con un credito di 5 anni, il risparmio,, è di 144 euro (-13,1%).

In aprile il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni in Italia è diminuito al 3,67% rispetto al 3,79% di marzo 2024 e al 4,42% del dicembre 2023. Lo afferma il Rapporto mensile dell'Abi. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è il 5,32% (5,26% a marzo 2024 e 5,45% a dicembre 2023), mentre il tasso medio sul totale dei prestiti, quindi sottoscritti negli anni, è stabile al 4,80%. quotidiano

Non si arresta la frenata dei mutui sulla casa. Anche in aprile, rileva l’Abi, il tasso medio è sceso al 3,67% dal 3,79% di marzo e dal 4,42% di dicembre. Di pari passo, però, risolleva la testa il costo del denaro per i finanziamenti alle imprese, che in aprile si è assestato al 5,32% contro il 5,26% di marzo. quotidiano

