Mutui - tassi fisso e variabile oggi | andamento e previsioni

Non si arresta la frenata dei mutui sulla casa. Anche in aprile, rileva l’Abi, il tasso medio è sceso al 3,67% dal 3,79% di marzo e dal 4,42% di dicembre. Di pari passo, però, risolleva la testa il costo del denaro per i finanziamenti alle imprese, che in aprile si è assestato al 5,32% contro il 5,26% di marzo.

