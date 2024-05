Musica e porchetta al bar Mariò con i ragazzi dell’Anffas

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Lo storico Barospiterà il "Magnao Magnao party": una festa aperta a tutti per divertirsi con i, il centro che, da oltre quarant’anni, è vicino alle famiglie di persone con disabilità. L’appuntamento è per oggi dalle 15 alle 19.30, e vede la partecipazione volontaria degli operatori della cooperativa il Camaleonte, che l’hanno ideato. Uno degli scopi della giornata sarà di sfruttare il ricavato per organizzare una gita con pernotto, o altre uscite, per i residenziali del centro. Ad animare con laci saranno Samuel Croia con i Deja vu. Si potranno gustare panini cone salame e bevande varie. Per l’occasione sono state stampate delle t-shirt e ci sarà uno spettacolo di stand-up comedy di Francesco Capodaglio. "Abbiamo accettato l’invito di Marco Ciminari, titolare del Bar, perché l’intento, da subito, è stato quello di creare, con lo spirito dell’amicizia, un evento fuori sede per i nostri utenti, per il loro e il nostro divertimento – hanno detto gli organizzatori–.