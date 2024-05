Musica - cibo e bellezza Ecco l’estate di Tonfano Pioggia di eventi all’Agorà

(Di sabato 25 maggio 2024) Il battesimo è previsto oggi con il mercatino dell’antiquariato. Dando il via a una lunga estate che asi preannuncia ricca die novità, traper bambini, omaggi a Puccini e Battisti, degustazione di vini, tornei di burraco, fino alla prima edizione estiva del format “e parole“ e la chiusura affidata ai Dik Dik. Un palinsesto tutto da vivere quello presentato ieri al Caffè Margherita dida Franca Dini e Claudio Sottili, direttori artistici del programma estivo che si terrà, tra via Versilia e piazza XXIV Maggio. La piazza, innanzitutto, ospiterà l’antiquariato (a cura di Comune e Marina) domani e domenica, 22-23 giugno, 27-28 luglio e 24-25 agosto, dalle 9 alle 19 (a giugno, luglio e agosto il sabato fino alle 23). Passando invece, il 3 luglio la nota dj cesenate Giulia Regain, il 5 luglio sfilata di moda dell’agenzia Tonini, il 6 omaggio a Lucio Battisti a cura di Piero Maremmani, il 7 esibizione finale scuola di“Ilnte”, il 13 luglio festival diper bambini, il 16 primo evento di “e parole“ (di Franca Dini) con Rosanna Fratello, il 21 omaggio a Giacomo Puccini con il soprano Alida Berti, il 26 The lost nome band live, il 27 festival dibambini e il 28 omaggio a Giacomo Puccini con il soprano Maria Novella Malfatti.

