Una tragedia inaudita. Arianna Giaroli è morta a soli 13 anni colpita dal calcio di un cavallo giovedì pomeriggio in un maneggio di San Martino in Rio (Reggio Emilia). Arianna Giaroli è spirata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Parma, dopo essere arrivata in elicottero in condizioni disperate e con un grave trauma cranico. laprimapagina

Fano, investita da un’auto mentre cammina per mano con la nipotina: muore nonna 56enne - Fano, investita da un’auto mentre cammina per mano con la nipotina: muore nonna 56enne - La donna si trovava sul lato destro della strada quando è stata colpita da un’auto in transito, un urto che le ha purtroppo tolto la vita sul colpo. I soccorritori del 118, intervenuti prontamente, ... news.fidelityhouse.eu

Muore colpita per sbaglio in auto nella sparatoria tra pusher. L’amica al volante: “Ho visto Caterina accasciarsi, poi il sangue” - muore colpita per sbaglio in auto nella sparatoria tra pusher. L’amica al volante: “Ho visto Caterina accasciarsi, poi il sangue” - È morta per un proiettile che l’ha colpita a un polmone, vittima per sbaglio. Perché Caterina Ciurleo Anoglia, 81 anni, non era il bersaglio di chi da una Cinquecento rossa, presa a noleggio, ha spara ... informazione

Cattolica, morì schiacciato sotto il peso di una tonnellata di bottiglie d’acqua: assolto il gestore del supermercato Conad - Cattolica, morì schiacciato sotto il peso di una tonnellata di bottiglie d’acqua: assolto il gestore del supermercato Conad - I fatti avvennero nel 2022. Il legale rappresentante era accusato di omicidio colposo. La vittima aveva 47 anni ... corrieredibologna.corriere