Muore a dieci mesi - la Procura dispone l’autopsia

(Di sabato 25 maggio 2024) Cascina (Pisa), 25 maggio 2024 – Una di quelle notizie che non vorremo mai scrivere. Una di quelle notizie che gelano il sangue e che pongono tanti interrogativi sulla vita. Una bimba di 10è morta dopo poche ore dal ricovero in ospedale, prima al Lotti di Pontedera e poi al pediatrico Meyer di Firenze. Le cause del decesso non sono chiare e per questo motivo la direzione del Meyer ha disposto autonomamente e internamente, senza che vi sia alcuna indagine giudiziaria, di sottoporre il corpicino ad autopsia. Dall’Asl Toscana nord ovest abbiamo appreso che la piccola "è arrivata in pronto soccorso al Lotti la sera del 22 maggio intorno alle 22 quasi in arresto cardiaco con difficoltà respiratorie gravi". "Al Lotti è stata stabilizzata con molta fatica e con tutti gli operatori di radiologia, anestesia, chirurgia, pediatria a disposizione – ancora dall’Asl – Poi, con Pegaso, è stata trasferita al Meyer.