Muffin al cioccolato | non uso nemmeno 1 grammo di farina

(Di sabato 25 maggio 2024) Per servire a tavola deigolosi ma allo stesso tempo sani e genuini preparo deialsenza usare la. Con la ricetta qui di seguito riesco a preparare dei dolci morbidi e golosi in pochi minuti proprio perché i procedimenti da portare a termine sono estremamente semplici. Inoltre è disponibile la video-ricetta a fondo pagina. Usando le lenticchie al posto dellail risultato è strepitoso.alsenza: ingredienti e preparazione. La ricetta deiqui sotto mi permette di preparare dei dolcetti morbidi e gustosi ma sorprendentemente sani. Mi basta sostituire lacon le lenticchie. Il procedimento è facilissimo ma devo avere cura di mettere a bagno le lenticchie dalla sera prima. Gli ingredienti che utilizzo per fare 8sono: 30 gr di cacao in polvere 2 uova 1 cucchiaino di lievito in polvere 200 gr di lenticchie rosse secche 50 gr di olio vegetale 1 cucchiaio di yogurt 40 gr di zucchero vanigliato Per donare al dolce ancora un po’ di golosità aggiungo 40 grammi difondente.