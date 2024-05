MTB - Coppa del Mondo | Amos ed Holmgren dominano le gare U23 di cross countr - Italia lontana

(Di sabato 25 maggio 2024) Si chiude la seconda giornata delladeldi Mountain Bike di scena a Novo Mesto, con ventiquattro ore dedicate alle categorie giovanili nely. Nella gara maschile U23 è ancora Rileyad imporsi: lo statunitense della Trek Factory Racing arriva in solitaria in 1h14’31”, rifilando 17” al francese Luca Martin (Orbea Factory Team) e 34” a Bjorn Riley (Trek Future Racing), allungando dal terzo giro in poi e riuscendo così a tenere comodamente la vittoria. Lontani glini, il migliore è Elias Paccagnella (Wilier-Vittoria Factory) trentasettesimo a oltre cinque minuti. Fra le donne U23 invece esulta la canadese Isabell, che domina senza mezzi termini. 1h15’54” il suo tempo, facendo praticamente gara completamente da sola e rifilando due minuti alla statunitense Madigan Munro e due minuti e ventiquattro secondi alla francese Olivia Onesti. Dodicesimo posto per Valentina Corvi, a 5’22” dalla vincitrice e a 23 secondi dalla top 10.

A Golfo Aranci va in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere. La compagine azzurra trionfa nella staffetta 4×1500 mista, con Ginevra Taddeucci, Veronica Santoni, Andrea Filadelli e Gregorio Paltrinieri che trovano la vittoria in rimonta sull’Ungheria, con un tempo di 1h06’58”8. sportface

Golfo Aranci, 25 maggio 2024 – Acque azzurre a Golfo Aranci, nonostante la pioggia. Il maltempo non rovina la festa agli atleti italiani della 4x1.500. L’impresa in Coppa del Mondo di nuoto in acque libere è stata firmata da Ginevra Taddeucci, Veronica Santoni, Andrea Filadelli e Gregorio Paltrinieri. sport.quotidiano

Seconda giornata della Coppa del Mondo di canoa velocità a Poznan in archivio. Appuntamento senza l’Italia, che si è concentrata sugli imminenti Europei, mentre quest’oggi sono state disputate altre sette finali. SPECIALITÁ OLIMPICHE K1 200 femminile che vede il dominio cinese: vittoria di Mengdie Yin in 41”50, avanti alla connazionale Nan Wang a cui rifila più di sette decimi, terzo posto per la polacca Katarzyna Kolodziejczyk. oasport

