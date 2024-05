Moviola Milan-Salernitana 2-0 | regolari i gol di Leao e Giroud | LIVE News

Moviola Milan Salernitana, l’episodio chiave del match - moviola Milan Salernitana, l’episodio chiave del match - L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 38esima giornata di Serie A 2023/24: moviola Milan Salernitana L’episodio chiave della moviola del match Milan Salernitana, valido per la 38esima ... calcionews24

Milan, Calabria: "Pioli ci mancherà, Kjaer e Giroud fondamentali per questa squadra" - Milan, Calabria: "Pioli ci mancherà, Kjaer e Giroud fondamentali per questa squadra" - Stampa Atto finale per Milan e Salernitana, che si danno appuntamento per l’ultima giornata di campionato tra le mura di San Siro. Una gara particolare per Stefano Pioli, che saluterà il pubblico ross ... informazione

Moviola Milan Salernitana: gli episodi dubbi del match - moviola Milan Salernitana: gli episodi dubbi del match - moviola Milan Salernitana: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la trentottesima giornata di Serie A 2023/24 Il Milan affronta la Salernitana, nel match valido per la trentottesima ... milannews24