Motta - l’addio non è da Champions Il Bologna è rimasto sul pullman E il terzo posto rischia di sfuggire

(Di sabato 25 maggio 2024) Nelle orecchie ancora la musichetta della, nelle gambe e nella testa la stanchezza che scende di colpo una volta tagliato il traguardo. Ilsaluta questo campionato dacon una sconfitta fin troppo umana in casa del Genoa. Un 2-0 senza inizio e senza storia a Marassi. Thiagosi congeda così, sotto gli occhi di mille tifosi rossoblù che dal settore ospiti gli riservano solo un’educata indifferenza. Al fischio finale, invece, i suoi giocatori lo festeggiano in cerchio: abbracci e lacrime, a testimonianza del rapporto forte e simbiotico che è stato il primo ingrediente di questa stagione incredibile. Thiago fa la valigia anche se giura di non avere ancora un biglietto di solo andata: sul tabellone delle partenze c’aspettiamo compaia Torino. Lascia ildavanti al portone dell’Europa più nobile: se si presenterà da, quarto o quinto della classe, lo diranno a questo punto la Juventus (oggi contro il Monza) e l’Atalanta (domani con il Torino e poi il 2 giugno nel recupero con i viola).

Il capoluogo emiliano fa festa per l'Europa ritrovata dopo il 2002 grazie a Thiago Motta: decine di migliaia di persone hanno accompagnato giocatori e staff che a bordo di un pullman scoperto ha percorso le vie del centro, fino a Piazza Maggiore per l'abbraccio coi tifosi. fanpage

Bologna, 23 maggio 2024 – Sequestro e multa da oltre 5mila euro per vendita abusiva di birre durante i festeggiamenti per la qualificazione in Champions league del Bologna Fc. All'interno di un furgone parcheggiato in piazza Roosevelt la polizia, la sera del 22 maggio, ha trovato ben 21 casse di birra da 33 cl di diverse marche, nonché un carrellino e una cassa in plastica utilizzati per il trasporto e la vendita delle stesse. ilrestodelcarlino

