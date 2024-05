MotoGP - per Francesco Bagnaia siamo a già tre cadute più una in sei weekend…

(Di sabato 25 maggio 2024) Cominciano a diventare parecchie lediin questo 2024. Quella verificatasi nell’odierna Sprint del Montmelò è già la terza in un evento che mette in palio punti per il Mondiale. Il dato significativo è che tutte sono avvenute nella penisola iberica. La prima è capitata nella domenica di Portimao, dove Pecco è rimasto coinvolto in un contatto con Marc Marquez. Un incidente di gara, la cui responsabilità maggiore è stata unanimemente attribuita all’italiano. La seconda si è concretizzata a Jerez de la Frontera, dove però il piemontese è stato incolpevole. Si è semplicemente trovato nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. Oggi a Barcellona ha fatto tutto da solo.a tre capitomboli su undici corse, siano esse dimezzate o su distanza piena. A onor del vero, dovremmo aggiungere alla lista anche il volo di Le Mans, seppur verificatosi in qualifica. Tuttavia, quella caduta ha condizionato in negativo la Sprint francese, poichéha dovuto usare la moto di riserva, con la quale si è trovato malissimo, ritirandosi dopo un paio di giri.

Francesco Bagnaia ha firmato il miglior tempo delle qualifiche al Montmelò, ciò nonostante la pole position è andata all’Aprilia del padrone di casa catalano Aleix Espargarò. Il crono di Pecco è stato infatti cancellato per le bandiere gialle provocate dalla doppia caduta delle Ducati Pramac di Martin e Morbidelli, declassando di fatto il campione del mondo in carica al secondo posto. oasport

