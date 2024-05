MotoGP - Pedro Acosta | All’inizio ho spremuto troppo la gomm - contento per questo podio

(Di sabato 25 maggio 2024) Ancora unper il “Rookie maravilla”., infatti, chiude al terzo posto una rocambolesca Sprint Race del Gran Premio della Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di2024. La gara su distanza ridotta ha regalato emozioni a non finire con cadute illustri, errori e battaglie curve dopo curva. La Sprint Race ha visto il successo di Aleix Espargarò (Aprilia) che approfitta della caduta all’ultimo giro di Francesco Bagnaia, per vincere ancora al Montmelò (un anno fa fu doppietta per il padrone di casa) davanti a Marc Marquez (Ducati Gresini) e proprio(Gas Gas Tech3). Quarta posizione per Jorge Martin (Ducati Pramac) mai della partita oggi, quinta per Enea Bastianini (Ducati Factory), mentre è sesto Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46), Settimo Jack Miller (Red Bull KTM) davanti a Maverick Vinales (Aprilia) ottavo, Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46) nono e Fabio Quartararo (Yamaha) che completa la top10.

Pedro Acosta ha stupito tutti nel suo approccio alla MotoGP, sfoderando delle prestazioni eccellenti e dimostrando subito un livello impressionante per un rookie che non guida certamente la miglior moto in griglia. Il giovane talento spagnolo della GasGas ha già collezionato due podi nei primi quattro round del Mondiale 2024 ed è addirittura quarto in campionato a -23 dal leader Jorge Martin nonostante il passo falso di Jerez (10°). oasport

Pedro Acosta ha centrato la sesta posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP della Francia, quinta tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questa settimana sul mitico circuito di Le Mans. Il “rookie meraviglia”, non preciso in fase di partenza, nello specifico ha segnato un gap d +9. oasport

