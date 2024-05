MotoGP - orari warm-up e gara GP Catalogna 2024 | programma di doman - -v, stream -ng, guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024)i, domenica 26 maggio, il circuito di Montmelò sarà teatro del Gran Premio di, valevole come sesto appuntamento stagionale del Motomondiale. Inentra nel vivo la lotta per il titolo iridato, con Jorge Martin impegnato in un tentativo di fuga dopo la strepitosa doppietta di Le Mans che lo ha proiettato a +38 sul secondo della generale Francesco Bagnaia. Ancora in lizza per il bersaglio grosso anche Enea Bastianini e Marc Marquez, appaiati a -40 dal leader del campionato, oltre all’Aprilia di Maverick Viñales e alla KTM GasGas del rookie Pedro Acosta, rispettivamente a 48 e 56 punti dalla vetta dopo le prime cinque tappe dell’anno. A Barcellona uno dei favoriti principali per il podio è sicuramente Aleix Espargarò con l’Aprilia. Le tre gare del Motomondiale al Montmelò verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport, mentre la direttaing sarà visibile su Sky Go e Now TV.