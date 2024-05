MotoGP - Marc Marquez | Non mi aspettavo questa rimont - la moto andava forte anche senza ala…

(Di sabato 25 maggio 2024) Da 14° a 2° in 12 giri.si inventa un’altraa prodigiosa, agevolata da alcune cadute nelle posizioni di vertice (Raul Fernandez, Brad Binder e Francesco Bagnaia sono scivolati mentre guidavano la corsa), portando a casa punti molto preziosi in ottica iridata al termine della Sprint del Gran Premio di Catalogna 2024, sesto atto stagionale del Mondiale. “Incredibile. Non milaa a Le Mans, dove c’era il passo, e tanto meno oggi dove non mi sembrava di averlo. La pista era molto diversa, un po’ scivolosa, ma il ritmo c’era soprattutto nei primi giri.negli ultimi giri laera ottima. Sono caduti tanti piloti, ma la situazione era difficile in pista. Complimenti ad Aleix, oggi e forsedomani supista sarà la sua giornata“, il commento a caldo di MM93. L’otto volte campione del mondo ha poi raccontato ai microfoni di Sky Sport: “Ho avuto una buona partenza, poi c’è stato il contatto con Miller che mi ha fatto perdere l’ala.

Davide Tardozzi, team principal del team Ducati Factory, fa il punto della situazione sul livello in pista che stiamo vedendo per quanto riguarda il Gran Premio della Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. oasport

Ci attendevamo una grande prestazione da parte di Marc Marquez ma, per il momento, il Cabroncito ha marcato visita al Montmelò. Il portacolori del team Ducati Gresini, infatti, non è andato oltre la 12a posizione nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Catalogna e, di conseguenza, domani sarà costretto a partire dalla Q1 nelle qualifiche. oasport

MotoGP 2024. GP di Catalogna. Sprint: Pecco Bagnaia cade all'ultimo giro, era primo! Vince Aleix Espargaro, poi Marc Marquez e Pedro Acosta [RISULTATI] - MotoGP 2024. GP di Catalogna. Sprint: Pecco Bagnaia cade all'ultimo giro, era primo! Vince Aleix Espargaro, poi marc marquez e Pedro Acosta [RISULTATI] - Gara con tante cadute nelle prime posizioni: Raul Fernandez, Binder e il campione del mondo. Quarto Martin poi Bastianini e Diggia ... msn

Espargarò vince la sprint in Catalunya, caduta e rimpianti Bagnaia - Espargarò vince la sprint in Catalunya, caduta e rimpianti Bagnaia - Ringraziano anche marc marquez (Ducati Gresini) - impressionante rimonta dalla 14esima casella in griglia - e Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3), che completano il podio. Limita i danni Jorge Martin ... sport.tiscali

MotoGP, Bagnaia butta via la vittoria nella sprint al GP di Catalogna: la classifica piloti - MotoGP, Bagnaia butta via la vittoria nella sprint al GP di Catalogna: la classifica piloti - Aleix Espargaro si è imposto nella Sprint Race davanti a marc marquez e Pedro Acosta. Quarto posto per Jorge Martin e quinto per Enea Bastianini. Gara condizionata dalle cadute con la più incredibile ... sportfair