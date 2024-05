MotoGP - GP Catalogna 2024 | griglia di partenza e risultati qualifich - pole Aleix Espargaro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Ladie idellee del Gran Premio di, sesto appuntamento del Mondialedi. Sulla pista di Barcellona,regala spettacolo in sella all’Aprilia e conquista in un colpo solo record della pista eposition. Beffato proprio all’ultimo tentativo Pecco Bagnaia, che dovrà accontentarsi della seconda piazza ma può comunque essere soddisfatto della prima fila, che condividerà con Brad Binder. Quarto Pedro Acosta, davanti a Fabio Di Giannantonio (bravissimo a superare il Q1 insieme a Raul Fernandez) e Jorge Martin, vittima di una caduta a pochi minuti dalla bandiera a scacchi. Solo undicesimo Enea Bastianini, a cui è stato cancellato il giro nel finale. Niente da fare per i fratelli Marquez, Alex e Marc, i quali partiranno rispettivamente dalla 13^ e dalla 14^ posizione. Masticano amaro anche Marco Bezzecchi e Fabio Quartararo, relegati in sesta fila.