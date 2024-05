MotoGP GP Catalogna 2024 - Aleix Espargaro | Pole come una fiaba Bagnaia | Soddisfatto della prima fila

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) “La miaposition?una, sono davvero felice“. Lo ha dichiaratoai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del GP didi Formula 1. “Nel primo giro ci sono stati tanti errori, mentre nel secondo è stato migliore. In mattinata ho avuto un bel passo e la moto ha funzionato bene” ha aggiunto lo spagnolo dell’Aprilia. Può sorridere anche Pecco, che nonostante la mancatasi gode una buona seconda posizione: “Peccato perché era fatta per la, ma mi è stato cancellato il giro per via di alcune bandiere gialle non viste. Sono davvero, essere inè molto importante“. In vistaSprint Race, invece: “Il passo è buono e ci auguriamo di poter conquistare un buon risultato. I più veloci siamo io ed, ma anche le Ktm sono pericolose perché partono forte. Sarà fondamentale partire bene, ma anche prestare attenzione al consumo delle gomme“.