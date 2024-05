MotoGP - Francesco Bagnaia | Ho aspettato un’ora nel box per analizzare tutto Abbiamo perso una grande occasione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Prosegue la maledizione delle Sprint e di Montmelò per, che ha buttato via quest’oggi una vittoria ormai in tasca cadendo all’ultimo giro nella manche breve del Gran Premio di Catalogna 2024 mentre si trovava al comando con un buon margine di sicurezza sull’Aprilia di Aleix Espargarò (che ha poi trionfato). 12 punti persi dunque per Pecco, che sprofonda a -44 dal leader iridato Jorge Martin. “Honel box per. Quando non riesci a capire bene perché sei caduto è importante. Sembra che un’entrata più lenta con la stessa frenata possa farti cadere. Normalmente, in condizioni normali, non può succedere, ma qui il livello di grip è un disastro quindi può capitare“, spiega il piemontese della Ducati Factory. “Dobbiamoe capire per essere più attenti a questa situazione per domani. La gara è più lunga, più calda ed è importante arrivare al traguardo.