MotoGP - Francesco Bagn-ahia! Quanto fa male cadere all’ultimo giro quando si è in testa…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Fasi è in testa. Anzi, talvolta fa malissimo, perché già è dolorosomancano poche curve al traguardo, figuriamoci se il ruzzolone capita non in un momento in cui si è in bagarre, bensì in una fase in cui si gode di un certo margine sull’inseguitore più vicino. Nell’odierna Sprint del Montmelò l’infelice dinamica ha colpito in pienoaia, capitombolato nel corso della tornata conclusiva,aveva ormai guadagnato un secondo di vantaggio su Aleix Espargarò. Non c’era una lotta furiosa in corso, si è trattato di un vero e proprio scivolone. Per la verità, oggi il tema forte non è tanto aver visto Pecco finire nella ghiaia, ma il fatto che chi ha preso il comando è sistematicamente andato a terra. Il primo è stato Raul Fernandez, clamorosamente andato in fuga nei giri iniziali. Dopodiché è toccato a Brad Binder, in maniera del tutto analoga a quella del piemontese, “solo” il terzo della lista di chi ha avuto un contatto ravvicinato con la ghiaia.