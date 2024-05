MotoGP - Espargarò in pole al Montmelò davanti a Bagnaia! Cade Marti - Marquez in quinta fila!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Aleixconferma il suo feeling speciale con la pista die conquista laposition per il Gran Premio di Catalogna 2024, sesto round stagionale del Mondiale. Dopo aver annunciato il ritiro (a fine anno) nella conferenza stampa del giovedì, il padrone di casa iberico ha sprigionato tutto il potenziale della sua Aprilia sul giro secco siglando il nuovo record del circuito in 1’38?190 e ponendo le basi per due gare (Sprint e GP) da protagonista.sfumata in extremis per soli 31 millesimi ma comunque ottima seconda posizione in griglia per Francesco, che potrà dunque giocarsi la vittoria o quantomeno il podio con la Ducati nella Sprint Race odierna e soprattutto nella gara lunga della domenica. Primacompletata in terza piazza a 144 millesimi dalla vetta per la KTM ufficiale del sudafricano Brad Binder. Buon quarto posto a 179 millesimi dallaposition per il fenomenale rookie spagnolo Pedro Acosta sulla KTM del Team Red Bull GasGas Tech3, che ha preceduto la Ducati GP23 del romano Fabio Di Giannantonio e la Ducati Pramac di Jorgen.