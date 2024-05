MotoGp - Espargaró in pole a Barcellona Poi Bagnaia Attardato Marti - finito nella ghiaia

(Di sabato 25 maggio 2024) Aleixpartirà dallaposition nel Gran Premio della Catalunya di. Lo spagnolo, con la sua Aprilia, ha preceduto la Ducati di Francesco Peccoe la Ktm del sudafricano Brad Binder. “È come una fiaba, sono molto felice“, ha detto l’iberico ai microfoni di Sky. “Il tempo di Pecco, con la prima gomma, è stato incredibile. Nel primo giro ci sono stati tanti errori – continua – invece il secondo giro è stato il migliore. Per fortuna la moto funziona bene, ho avuto un bel passo stamattina”. Lo spagnolo dell’Aprilia, che venerdì scorso ha annunciato il ritiro a fine stagione, ha fissato il cronometro sull’1’38”190. Secondo il campione del Mondo della Ducati, staccato di soli 31 millesimi. Chiude la prima fila Binder, terzo con la sua Ktm a 144 millesimi. Dalla seconda fila partiranno lo spagnolo Pedro Acosta su Gas Gas, quarto a +0.179, seguito dall’ottimo Fabio Di Giannantonio, quinto con la sua moto del Team VR46 a +0.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilfattoquotidiano©

“La mia pole position? Come una fiaba, sono davvero felice“. Lo ha dichiarato Aleix Espargaro ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del GP di Catalogna 2024 di Formula 1. “Nel primo giro ci sono stati tanti errori, mentre nel secondo è stato migliore. sportface

Francesco Bagnaia ha firmato il miglior tempo delle qualifiche al Montmelò, ciò nonostante la pole position è andata all’Aprilia del padrone di casa catalano Aleix Espargarò. Il crono di Pecco è stato infatti cancellato per le bandiere gialle provocate dalla doppia caduta delle Ducati Pramac di Martin e Morbidelli, declassando di fatto il campione del mondo in carica al secondo posto. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 14.42 I piloti dovranno percorrere 12 giri sul tracciato del Montmeló per la Sprint. 14.39 L’anno scorso, Espargaro ha realizzato una straordinaria doppietta a Barcellona, vincendo sia la Sprint del sabato che la gara lunga della domenica. oasport

MotoGP Barcellona: Sprint GP Catalogna diretta LIVE, Espargaro dalla pole, Bagnaia al suo fianco - ...di casa nel week end del Gran Premio di Catalogna in cui ha annunciato l'addio dalla MotoGP a fine ... Espargaró 1:38.190 Aprilia 2. F. Bagnaia 1:38.221 Ducati 3. R. Fernandez 1:38. Aprilia 2ª fila 4. B. ... sport.virgilio

MotoGP in Catalogna (domenica ore 14). Tutti a caccia delle Ducati - Non solo: il veterano Espargarò - vent'anni di carriera,326 gare, 12 podi - ha annunciato tre giorni fa che a fine stagione lascerà la MotoGP "come pilota full time". Gli erano al fianco la moglie ... blitzquotidiano