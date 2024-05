MotoGP e F1 oggi in tv | orari qualifiche e Sprint Race 25 maggio - streamin - programma TV8 e Sky

(Di sabato 25 maggio 2024) Prosegue il dualismo del weekend motoristico tra F1 e Motomondiale:, sabato 25, continueranno le sessioni del GP di Monaco di F1, in corso a Montecarlo, e del GP di Catalogna di, Moto2 e Moto3, in corso a Barcellona. Le prove libere e ledi F1 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, mentre le P2, le FP2, lee ladel Motomondiale saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport(tranne MotoE) e Sky Sport Uno (tranne MotoE eMoto3 e Moto2). In entrambi i casi la direttag sarà affidata a Sky Go e Now, così come sia per F1 che perla diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. Copertura in tv in chiaro su TV8 HD ed ing gratuito su tv8.it in diretta perdel Motomondiali ed in differita per ledi F1., risultati e classifica pre-GP Catalogna 2024: Aleix Espargarò comanda, in top ten Bagnaia, Morbidelli e Bastianini CALENDARIO F1 ESabato 2508.

Oggi, sabato 25 maggio, giornata piuttosto intensa a Barcellona, sede del sesto appuntamento del Motomondiale 2024. Sul tracciato catalano assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. oasport

Le qualifiche a Barcellona della MotoGP: Bagnaia sfiderà A e B per la pole della gara di domani. Alle 15:00 la gara sprint.

