MotoGP - Ducati detronizzata a Barcellona? KTM e Aprilia pronte a inserirsi

(Di sabato 25 maggio 2024) Siamo arrivati al sesto weekend del Motomondiale 2024: va in scena un grande classico come il GP della Catalogna al Montmelò e le solite gerarchie sembrano essere ribaltate, con alcune moto che stanno acquisendo competitività e possono avere grandi ambizioni in questo fine settimana. L’è stata la moto dominatrice in questo contesto nel settembre dello scorso anno, con la doppia vittoria di Aleix Espargarò e un brillantissimo Maverick Vinales. Proprio Espargarò è stato estremamente brillante nelle pre-qualifiche di ieri, strappando il miglior tempo e gridando di avere intenzioni serie per questo fine settimana catalano. Insieme ad Aleix Espargarò sono spiccate anche le tre KTM in top 5 tra Jack Miller, Brad Binder e Pedro Acosta. C’è grande curiosità nel vedere come si comporteranno all’opera quando la posta in palio sarà più elevata. Interessante sarà vedere il rendimento di Francesco Bagnaia e Jorge Martin, che ieri non sono stati dominanti a differenza di ciò che si poteva pensare.

Pista (oggi le libere) e mercato. Sarà un weekend caldo quello del Gp di Barcellona. E oltre alla lotta per i punti – pesantissimi – in chiave mondiale fra Bagnaia, Martin e Marquez, bisognerà tenere le antenne dritte sulle operazioni in vista del 2025. sport.quotidiano

Al Montmelò è cominciato il fine settimana dedicato al Gran Premio di Catalogna, sesto atto di un Mondiale di MotoGP in cui Jorge Martin sta cercando di assumere il ruolo del proverbiale “uomo da battere”. Gli avversari, però, non mancano all’ambizioso venticinquenne spagnolo, che nel venerdì catalano si è dovuto accontentare del 6° tempo. oasport

Risultati e classifica delle Pre-Qualifiche della MotoGP del GP Catalogna a Barcellona: record della pista per Aleix Espargaro, Ducati battuta, anche le KTM di Binder e Pedro Acosta davanti a Bagnaia e Martin. Marc Marquez e Bezzecchi fuori dalla top-10: dovranno passare dalla Q1 in qualifica. fanpage

