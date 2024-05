Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 25 maggio 2024) AGI - Dopo la pole position conquistata qualche ora fa, Aleix Espargaro trionfa nelladel Gran Premio didavanti al suo pubblico. Il pilota dell'Aprilia ringrazia l'incredibile caduta di Francesconel corso dell'mentre era in testa (terzo ritiro consecutivo in gara 'corta'). Secondo posto ancora una volta per uno straordinario Marc Marquez con la Ducati Gresini (partiva 14esimo), seguito da Pedro Acosta con la KTM GasGas. Quarto posto per la Ducati Parma di Jorge Martin, leader del Mondiale. La partenza die' molto buona e gli permette di guadagnare subito la testa della corsa, ma il due volte campione del mondo in carica viene braccato da Acosta, che all'inizio del terzolo scavalca soffiandogli il primo posto. Quello con piu' ritmo li' davanti pero' e' un sorprendente Raul Fernandez, che attacca con gran cattiveria i rivali e prova addirittura l'allungo prima di commettere un brutto errore che gli costa una caduta nel quintomentre era primo.