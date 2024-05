MotoGp di Catalogna - Bagnaia cade in Sprint Race | addio al podio Vince Espargaro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 25 maggio 2024) Barcellona, 25 maggio 2024 –Pecconella gara a punti dellaalladia Barcellona. Il campione del mondo della Ducatiin curva 6 nell’ultimo giro mentre era in testa e dicealdella gara veloce. Marquez sorpassa Acosta (terzo) e si prende il secondo posto. Primo in. Foto– Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .