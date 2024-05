MotoGp Catalogna - Espargaro vince la Sprint Bagnaia cade

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 25 maggio 2024) (Adnkronos) – Aleixsi impone nellaRace di Barcellona nel Gp della Catalunya didavanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. Quarto posto per Jorge Martin e quinto per Enea Bastianini. Gara costellata dalle cadute con la più incredibile per Peccoscivolato via alla curva 6 delll'ultimo giro mentre era in .