MotoGp Catalogna 2024 - gli orari in tv | dove vedere qualifich - Sprint Race e gara in diretta e in differita Sky e Tv8

Definita la griglia di partenza del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul tracciato del Montmeló è stato un time-attack molto intenso in cui sono stati i particolari a fare la differenza. La pista spagnola, infatti, ha dato modo ai centauri di esibirsi in pieghe spaventose alla ricerca della massima prestazione possibile. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.38 La nostra DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP della Catalogna di MotoGP finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 15.00 per la Sprint Race. A più tardi. 11.

oasport