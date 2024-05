MotoGp - Bagnaia spreca tutto all’ultimo giro La gara sprint va ad Aleix Espargaró

(Di sabato 25 maggio 2024)si impone nellaRace di Barcellona nel gran premio della Catalunya didavanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. Quarto posto per Jorge Martin e quinto per Enea Bastianini.costellata dalle cadute con la più incredibile per Francesco Pecco, scivolato via alla curva 6 dell’ultimomentre era in testa e lanciato verso la vittoria al Montmelò. Il pilota spagnolo dell’Aprilia continua così nel suo week end perfetto, iniziato con la conquista della pole position dalla quale scatterà domenica nellaufficiale. Ilpoche ore dopo aver annunciato il suo ritiro dalle corse al termine della stagione. Grazie ai risultati nella, Marquez rosicchia qualche punto al leader della classifica Mondiale che resta sempre sempre leader Martin, ma ora 37 punti sul primo inseguitore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. .

La MotoGP vola a Barcellona per disputare il Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del motomondiale 2024. Il paddock lascia così la Francia dopo due settimane di stop e torna in scena in Spagna, dove si era già recato alcune settimane fa per l’appuntamento a Jerez. sportface

Sul circuito di Barcellona va in scena la gara sprint del Gran Premio di Catalogna. Francesco Bagnaia parte bene, ma dopo qualche tornata viene passato da Pedro Acosta, Raul Fernandez e Brad Binder. Il pilota dell’Aprilia guadagna terreno, ma dopo cinque giri perde il controllo della moto e finisce in ghiaia. sportface

