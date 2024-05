MotoGP - Bagnaia cade all’ultimo giro e butta via la Sprint di Montmelò Vince Espargarò davanti a Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Epilogo thrilling nelladel Gran Premio di Catalogna 2024, sesto round stagionale del Mondiale, con Francescoche hato via una vittoria ormai in pugnondo nel corso dell’ultimomentre aveva circa 1 secondo di margine sul primo inseguitore Aleix. Il padrone di casa dell’Aprilia ne ha approfittato, festeggiando un successo estremamente significativo (dalla pole position) nel weekend in cui ha annunciato il ritiro. La manche del sabato ha riservato numerosi colpi di scena, infatti prima di Pecco erano scivolati anche Raul Fernandez (in fuga ad iniziocon l’Aprilia di Trackhouse Racing) e Brad Binder (in grande spolvero con la KTM nella fase centrale della corsa) da leader della gara. A conti fatti in ottica iridata può sorridere Marc, protagonista di una rimonta eccezionale dalla 14ma alla seconda piazza, mentre la top3 viene completata da un solido Pedro Acosta con la KTM del Team Red Bull GasGas Tech3.