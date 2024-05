Moto2 - Sergio Garcia in pole al Montmelò in un festival spagnolo Ottimo terzo Vietti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024)ha centrato laposition del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto3 2024. Sul tracciato delil padrone di casa, nonché portacolori del team Boscoscuro MT ha fatto segnare il tempo di 1:41.894 con 240 millesimi di vantaggio su Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) mentre completa la prima fila dello schieramento il nostro Celestino(Red Bull KTM Ajo) a 288. Quarta posizione per loAron Canet (Kalex Fantic) a 299 davanti ad altri 4 connazionali. Albert Arenas (Kalex Gresini) è quinto a 415 millesimi, sesto Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) a 431, settimo Daniel Munoz (Kalex) a 434 a braccetto con Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up). Nono lo statunitense Joe Roberts (Kalex American) a 470 millesimi, quindi decimo il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro MT) a 545 millesimi, 11° il britannico Jake Dixon (CF Moto Aspar) a 564, quindi 12° l’australiano Senna Agius (Kalex Liqui Moly) a 729, davanti allo Izan Guevara (CF Moto Aspar) a 803, quindi 14° il nostro Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) a 813.