Moto2 - Sergio Garcia il migliore della pre-qualifiche Arbolino in Q - Navarro delude

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Una rondine non fa primavera. In questo modo si era espresso Giovanni Cuzari, proprietario del Team Forward, sulla prestazione di Jorge. Nella giornata di ieri lo spagnolo aveva ottenuto un riscontro da recordpista, ma oggi nelle pre-al Montmeló, sesto appuntamento del campionatomedia cilindrata, non si è ripetuto., infatti, ha ottenuto solo il 20° tempo e quindi sarà in Q1, al pari Celestino Vietti (23° sulla Kalex Red Bull KTM Ajo), Mattia Pasini (25° sulla Kalaex Ciatti Boscoscuro) e di Dennis Foggia (27° sulla Kalaex Italtrans Racing). Un turno che ha rispettato quanto prevede la classifica del Mondiale. Ilè stato il leadergraduatoria generale, lo spagnolo, che ha fermato i cronometri sul tempo di 1:41.917 in sella alla Kalex MT Helmets – MSI. Alle sue spalle il secondo del campionato, l’americano Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), a 0.