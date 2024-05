Moto Gp | Espargarò vince gara sprint in Catalogna Bagnaia - in test - cade all’ultimo giro

Francesco Bagnaia termina la gara sprint del Gran Premio di Catalogna nella ghiaia. Il pilota della Ducati ufficiale spende gran parte della corsa in testa alla classifica, ma durante l’ultimo giro perde il controllo della propria moto e finisce in ghiaia all’esterno di Curva 5. sportface

Aleix Espargaró si impone nella Sprint Race di Barcellona nel gran premio della Catalunya di MotoGp davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. Quarto posto per Jorge Martin e quinto per Enea Bastianini. Gara costellata dalle cadute con la più incredibile per Francesco Pecco Bagnaia, scivolato via alla curva 6 dell’ultimo giro mentre era in testa e lanciato verso la vittoria al Montmelò.

ilfattoquotidiano