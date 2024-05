Moto G04s in arrivo in India | display a 90Hz e Android 14

(Di sabato 25 maggio 2024) Il nuovodirola è inin, con processore Unisoc T606,14 e batteria da 5.000mAhrola si prepara a lanciare un nuovo smartphone della famigliaG in. Si tratta del, la cui presentazione ufficiale è attesa per la prossima settimana, precisamente il 30 maggio. L’annuncio è arrivato grazie a Flipkart, il gigante dell’e-commerceno che ha pubblicato una pagina promozionale dedicata al dispositivo sul proprio sito web.: prestazioni adeguate e software aggiornato Ilpunta su un processore Unisoc T606, supportato da 4GB di RAM e 64GB di storage. Al momento non è chiaro serola intenda offrire ulteriori configurazioni di memoria. Nonostante la dotazione hardware non sia da top di gamma, ildovrebbe comunque garantire prestazioni fluide per le attività quotidiane, grazie anche all’adozione del nuovo sistema operativo14.

