Mostra mercato artistica per le vie del paese

(Di sabato 25 maggio 2024) Organizzata da Opi Genova con il patrocinio del Comune di Porto Venere, è in programma oggi e domani la manifestazione ‘Chi cerca la bellezza, trova Porto Venere’. Si tratta della prima edizione di unadi qualità di creatori artistici e della caccia alla bellezza per le vie delalla scoperta del patrimonio artistico e paesaggistico alla ricerca di piccoli pesci di terracotta. L’evento si svilupperà in piazza Bastreri e per tutto il borgo di Porto Venere: in piazza artisti e artigiani appartenenti all’associazione genovese con i loro manufatti e lo stand dell’artista ceramista Maurizio De Rosa (tessitore di argille, come si fa chiamare sui social) che coordinerà la ‘Caccia alla bellezza’. De Rosa creerà un oggetto personalizzato per Porto Venere: tutte le opere saranno numerate e datate e daranno la possibilità a chi le troverà di iniziare una piccola collezione di oggetti unici.