Morto Paolo Spada - la sua storia da medico a paziente | non avere paur - seguire le passioni e dare il massimo

Arezzo, 14 maggio 2024 – Lacrime e messaggi in cattedrale ad Arezzo per l’ultimo saluto a Paolo Berbeglia morto appena ventenne in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte di sabato scorso. Era militare in ferma volontaria nel Genio Ferrovieri dell'Esercito, i suoi stessi commilitoni del reggimento di Castelmaggiore (Bologna) hanno portato in duomo la bara a spalla.

