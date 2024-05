Morto 41enne in un terribile incidente tra scooter nel Napoletano | la vittima decapitata dal guard rail

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a notizie.virgilio©

TERRACINA – Nella mattinata del 12 maggio a Terracina (LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile, sono intervenuti su un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura di proprietà e condotta da un cittadino classe 83 residente a Latina e un ciclomotore di proprietà e condotto da un cittadino classe 74 residente a Terracina […] L'articolo Terracina / Incidente stradale: coinvolti un’autovettura ed un motorino, 41enne in ospedale sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. temporeale.info

Incidente stradale mortale nel Napoletano . Accade a Giugliano, alle 13.30 circa di oggi. I carabinieri sono intervenuti sull'asse mediano, in direzione Lago Patria, all’altezza dell’esercizio commerciale 'Glorià, dove due scooter per cause da chiarire si sono urtati tra loro cadendo a terra . gazzettadelsud

Un grave incidente tra due scooter ha causato la morte di una persona e il ferimento di un’altra intorno alle 13 di oggi, 24 maggio, lungo la strada statale 162, nota come Asse Mediano, all’altezza di Giugliano, in provincia di Napoli, vicino all’esercizio commerciale “Gloria”. thesocialpost

Pilota del Pegaso muore travolto da un'autocisterna all'Air Show in Abruzzo - Pilota del Pegaso muore travolto da un'autocisterna all'Air Show in Abruzzo - Un'altra tragedia per l'elisoccorso del 118: la vittima del tragico incidente avvenuto nell'area dell'Air Show all'interno dell'Aeroporto dei Parchi era Paolo Dal Pozzo, 41enne, copilota… Leggi ... informazione

L’Aquila, tragico incidente all’air show delle Frecce Tricolori: morto pilota varesino - L’Aquila, tragico incidente all’air show delle Frecce Tricolori: morto pilota varesino - Paolo Dal Pozzo, 41 anni, lavorava per la società affidataria del servizio di elisoccorso in Abruzzo. E’ stato investito da un’autocisterna in fase di rifornimento ... ilgiorno

Pilota del 118 ucciso da un’autobotte, manifestazione delle Frecce Tricolori annullata - Pilota del 118 ucciso da un’autobotte, manifestazione delle Frecce Tricolori annullata - L'Air Show dell'Aquila è stato annullato a seguito del tragico incidente che ha causato la morte di Paolo Dal Pozzo, un pilota del servizio di elisoccorso del 118. Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Bi ... nordest24