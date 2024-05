Morte Angelo Onorato - trovato in auto con una fascetta al collo La moglie Francesca Donato in attesa dell’interrogatorio | Non si è ucciso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 25 maggio 2024) «Non si è ammazzato». Continua a ripeterlo, l’eurodeputata eletta a Strasburgo con la Lega nel 2019 e poi passata alla Democrazia cristiana. È stata lei a ritrovare il corpo del marito, architetto titolare di un negozio di arredamenti, dopo ore di apprensione perché l’uomo non le rispondeva a messaggi e chiamate. Insieme alla figlia minore lo ha rintracciato grazie al localizzatore dello smartphone. L’uomo era ormai senza vita, a bordo della Range Rover, parcheggiata lungo viale Regione siciliana Nord ovest, arteria parallela all’strada Palermo-Mazara del Vallo dove ci sono capannoni, aziende e poche abitazioni. Gli investigatori al momento tengono aperte entrambe le ipotesi, quella del suicidio e quella dell’omicidio. La polizia scientifica ha installato una tenda nei pressi della scena del crimine per continuare i rilievi sul posto, in cerca di impronte digitale e tracce con il luminol.