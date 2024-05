Montesano | i bambini italiani di 10 anni a lezione di islam in moschea

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Iseduti e lui, dietro un leggìo, in piedi davanti a loro a discettare, in un “laboratorio”, die dei suoi «pilastri», dei musulmani e del Corano. Brahim Baya, l'imam torinese protagonista del contestato “sermone” al Politecnico del capoluogo piemontese che ieri ha spinto il questore a vietare il bis, lo scorso 15 maggio ha tenuto una “” davanti a quattro classi quinte delle scuole elementari torinesi “Boncompagni” ed “Edi Franchetti”. L'evento, della durata di oltre un'ora, è stato trasmesso “live” sulle pagine social dellaTaiba di Torino. Il luogo di preghiera, aperto nel 2006, «più attivo» in città, ha rivendicato con orgoglio Baya nella sua introduzione. L'uomo, presidente delle moschee di via Chivasso (laTaiba, appunto) e via Reycend e componente del coordinamento di Torino per Gaza, ha diffuso il messaggio dell'ai piccoli studenti. Ha mostrato il Corano, ha chiesto aise conoscessero «l'insegnamento più importante» del testo sacro, ha illustrato i pilastri, le leggi e i comportamenti dei musulmani.