Montelungo - l’ultimo atto in Commissione Valesini | L’operazione pubblica più importante dopo quella dell’ospedale Papa Giovanni

(Di sabato 25 maggio 2024) Bergamo. Il testo delintegrativo di un’operazione di grande importanza per la città, quello della riqualificazione dell’ex casermaarriva in3, prima di approdare, per la sua approvazione definitiva, nel consiglio comunale che si terrà lunedì 27 maggio. Si tratta del documento che attiene alla-Colleoni che di fsblocca l’iter per la riqualificazione e il restauro dei due edifici.l’approvazione della Segreteria Tecnica e del Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma si entra così nella fase esecutiva della ristrutturazione dei due grandi immobili che si trovano a pochi passi dal centro di Bergamo che verranno trasformati studentati universitari con oltre 450 posti. La delibera è approvata. “La vicenda nasce tutta all’interno della nostra amministrazione, precisamente dal 2016 con un primo accordo di programma che vedeva in essere la cessione dellae che prevedeva appunto la creazione di residenze universitarie – così l’assessore alla Riqualificazione Francesco–.

Ex caserme, recupero sbloccato. Ma con modifiche alla Colleoni - Ex caserme, recupero sbloccato. Ma con modifiche alla Colleoni - Il nodo gordiano della maxi operazione era, tutto sommato, semplice da sciogliere. Sia per l’investimento che per la futura gestione degli studentati previsti nelle due ex caserme montelungo e Colleon ... bergamo.corriere

Recupero ex caserme Montelungo-Colleoni, Gori: “Oltre 450 alloggi per gli studenti” video - Recupero ex caserme montelungo-Colleoni, Gori: “Oltre 450 alloggi per gli studenti” video - Approvata la proposta di Redo Sgr per le ex caserme montelungo Colleoni: Fondazione Cariplo entra nel fondo per la gestione dell’operazione ... bergamonews

Caserme Montelungo e Colleoni, c’è l’accordo: ok a residenze ed aule - Caserme montelungo e Colleoni, c’è l’accordo: ok a residenze ed aule - Caserme montelungo-Colleoni, si sblocca l’iter per la riqualificazione e il restauro delle due ex caserme e si entra finalmente nella fase esecutiva della ristrutturazione dei due grandi edifici che ... ecodibergamo