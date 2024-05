Montecarlo - l’aria di casa esalta Leclerc Lewis redivivo e ai box rispunta Newey

(Di sabato 25 maggio 2024) La Ferrari è già nel 2025! Primo, secondo Hamilton. Nel venerdì di. Con tanto di misteroa fare da contorno. Il guaio, appunto, è che erano solo prove libere e insomma agli amici che tifano Rosso raccomando una massiccia dose di prudenza. Ma meglio andare con ordine. Super. Carletto ha guidato come un indemoniato sull’asfalto disua.è carico come una molla: l’aveva detto alla vigilia e al volante è stato semplicemente spettacolare. "So cosa voglio – ha spiegato –. Ma tutto resta ancora da fare". Ieri Charles non è stato soltanto il più veloce. Ha anche fatto segnare un tempo inferiore a quello che dodici mesi fa valse la pole position a Max Verstappen. Aggiungo, per completezza di informazione, che la Ferrari è parsa competitiva anche quando ha girato in assetto da gara. Il mistero. Andiamo avanti. Sul porto di Monaco si è clamorosamente materializzato Adrian, il Leonardo Da Vinci dei progettisti.

