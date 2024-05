Mondiale per club - si qualifica l’Al-Ain di Hernan Crespo | è campione d’Asia

In un calcio sempre pieno di impegni, forse la scadenza dei contratti non può più essere quella di sempre. Anche perché pure a stagione finita, la macchina sembra non fermarsi mai. L’esempio? Questa estate ci saranno gli Europei, mentre l’anno prossimo si giocherà il Mondiale per club. ilfattoquotidiano

La griglia di partenza del mondiale per club prende forma. Il torneo si svolgerà negli Stati Uniti nel 2025 e per la prima volta vedrà in gara 32 squadre, tra giugno e luglio. 12 saranno europee, 6 sudamericane, 4 asiatiche, 4 africane, 4 nordamericane più una squadra della nazione ospitante e una dell’Oceania. laprimapagina

Doppia partecipazione del club Roma Urbe Eterna: alla 1ª Giornata mondiale dei bambini e all'iniziativa per per la eradicazione della poliomielite - Doppio appuntamento nella Capitale di alto valore sociale e spirito rotariano, oggi per il club Roma Urbe Eterna. In mattinata in occasione della 1ª Giornata mondiale dei Bambini, voluta da Papa Franc ... fai.informazione

In Irpinia il primo club campano targato Anytime Fitness: la palestra per tutti, aperta 24H e 7 giorni su 7 - Oltre 5.300 club in tutto il mondo e ormai 50 in Italia. Anytime Fitness, il più grande franchising del settore e l'unico presente in tutti i continenti, approda anche in Irpinia, precisamente nel ... orticalab

Inter, il saluto di Zhang: "Chiedo a Oaktree di amare il club, ci vedremo in Curva" - Steven Zhang ha salutato il mondo Inter con un post su Instagram: "Ho sempre saputo che avrei dovuto dirvi addio un giorno, ma è complicato. Abbiamo riportato l'Inter ai vertici e mi avete fatto senti ... gonfialarete